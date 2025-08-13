お盆休みに家族が集まり囲む食卓で、多くの県民がイメージするのは器いっぱいに盛られた枝豆ではないでしょうか？その器いっぱいの枝豆は「新潟えだまめ盛」と名づけられ、この時期県内の飲食店で提供されています。【街の人は】「夏はやっぱり枝豆とビールでしょ。気分爽快」「家でよく枝豆が出てきてそれをよく食べている」「一週間に2回程食べる」「大量に口に入れて噛むと美味しい」枝豆の作付面積が16年連続で全