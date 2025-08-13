【男子１００メートルバタフライ決勝】大会新記録で優勝した橘・加瀬＝相模原市立総合水泳場第５９回県中学校総合体育大会（県中学校体育連盟など主催、神奈川新聞社など後援）の水泳競技は１３日、相模原市立総合水泳場で競泳の男女１４種目の決勝などが行われた。男子１００メートルバタフライは加瀬煌空（橘）が予選で５６秒１０の大会新記録を打ち立てて優勝した。女子１００メートル背泳ぎは中学１年の佐瀬温（西金沢）が１