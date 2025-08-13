熊本市出身のプロボクサー重岡優大選手が13日、SNSで引退を表明しました。優大選手はWBCの元世界ミニマム級王者で、ことし3月、タイトルマッチに敗れていました。 この投稿では、5月の試合後に救急搬送され治療を続けていた弟の銀次朗選手が、大阪から熊本県内の病院に転院したことも伝えています。銀次朗選手は試合後に緊急の開頭手術を受けていました。 優大選手は「『諦めるなよ、頑張れよ』と毎日声をかけ、あいつ