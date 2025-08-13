¡ãÅé¤à¡ä¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥Ú¥¬¥µ¥¹¸¸ÁÛ¡×¤ä¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö±Ê±ó¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ê¤É¤ò²Î¤Ã¤¿¡ÖNoB¡×¤³¤È²Î¼ê¤Î»³ÅÄ¿®É×¤µ¤ó¤¬¡¢¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤á9Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£61ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¡þ¡þ¡þNoB¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¦¥É¥Í¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç08Ç¯¤Ë´ÎºÙË¦¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èõ¸ý½¡¹§¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDESTRUCTION¡ÁÇË²õ³®ÀûÏ¿