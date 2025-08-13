兵庫県の阪神甲子園球場で行われている全国高校野球選手権。全国49代表校の最後の登場となった神村学園が、13日長崎の創成館と対戦しました。 神村学園は、開幕試合勝利の創成館と対戦。 （記者）「快晴の甲子園球場です、1000人を超える応援団が神村ナインの背中を後押しします」 （吹奏楽部 柳田美妃部長）「神村サウンドで選手を応援していきたい」 アルプススタンドには、在校生のほか保護者やOBら、およそ1300人が駆けつ