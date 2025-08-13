ULA＝United Launch Alliance（ユナイテッド・ローンチ・アライアンス）は日本時間2025年8月13日、新型の「Vulcan（ヴァルカン、バルカン）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたアメリカ軍の衛星を静止軌道へ直接投入することに成功したと、ULAが報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Vulcan (USSF-106)ロケット：Vulcan打ち上げ日時：日本時間 2025年8月13日9時56分発射場：ケー