実際は交通違反でないにも関わらず、警察が誤って取り締まりをしたケースが、鹿児島県内で5年間に139件あったことがわかりました。 県警によりますと、誤った取り締まりをしていたのは、鹿児島市や薩摩川内市、鹿屋市の3か所の交差点です。 このうち、鹿児島市郡元1丁目の交差点では、2022年までの5年間に原付きバイクの二段階右折について、県公安委員会が認めていないルールにも関わらず、取り締まるなどしていま