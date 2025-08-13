秋田朝日放送 秋田県内の半数の観測地点で真夏日となった１３日、男鹿半島を眺めながら遊泳できる潟上市の出戸浜海水浴場はにぎわいを見せました。 海の温度はぬるいくらいですが、訪れた人たちは暑い砂浜から海に飛び込んでで涼しさを味わっていました。 出戸浜海水浴場は駐車料金が無料で、８月末（まつ）まで開設される予定です。