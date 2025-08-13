奄美大島の瀬戸内町で13日、火事があり、店舗兼住宅など2棟が全焼しました。 瀬戸内警察署によりますと、13日午前11時前、瀬戸内町阿室釜で「家から煙が見える」と、通行人から消防に通報がありました。 火はおよそ3時間後に消し止められましたが、この火事で、米山喜美代さん(64)の店舗兼住宅1棟と、道路を挟んで隣接する会社員・武田学さん(51)の木造平屋の住宅1棟が全焼しました。 米山さんは1人暮らしで出火当時、家にいま