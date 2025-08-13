13日、オーストラリア・メルボルンの裁判所を出るサッカー選手、檀崎竜孔被告（AAP＝共同）【シドニー共同】オーストラリアのプロサッカーリーグの試合で故意に反則行為をして賭博で不正に利益を得るなどの罪に問われた選手、檀崎竜孔被告（25）と、友人の学生、平山勇太被告（27）の初公判が13日、メルボルンの裁判所で開かれた。両被告の弁護人は、それぞれ起訴内容を認めた。22日に判決公判が行われ、裁判所は罰金刑を言い渡