【ベルリン共同】バルト3国のエストニアの外務省は13日、在タリンのロシア大使館の1等書記官を国外退去処分にすると発表した。エストニアのツアフクナ外相は声明で、書記官が対ロ制裁に違反する複数の犯罪に関与したと明らかにした。ツアフクナ氏はさらに「ロシア大使館によるエストニア内政への継続的な干渉は、直ちに停止されなければならない」と強調した。