「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（１３日、神宮球場）ＤｅＮＡ・京田にまさかのアクシデントが襲いかかった。四回２死一塁から、ヤクルト・アビラのスライダーが体の方に曲がってきた。これを避けようと懸命に体をよじったのだが、皮肉なことにお尻の真ん中部分に直撃する死球となってしまった。痛みのあまり、打席内でうずまった京田の元へ三塁側ベンチからトレーナーが駆け寄り、心配そうな顔色を浮かべていたが、京田は気丈にも一