続投への意欲を示す石破首相ですが、総裁選の前倒しについては、今後、所属議員や地方への意思確認が行われる見通しとなっています。自民党静岡県連の判断は？先週、開かれた自民党の両院議員総会では、石破首相が参議院選挙の大敗について陳謝した上で、アメリカとの関税協議の対応などを挙げて、「日本国に引き続き責任を持って行く」などと続投への意欲を示しました。一方、出席した議員からは総裁選の前倒しを求める声が相次い