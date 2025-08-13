秋田朝日放送 今年のクマによる人身被害は、１２日に大館市で男性が襲われた被害を含めこれまでに７件起きています。このうち６件は農作業中やごみ出し中など人の生活圏での被害でした。特に７月下旬に暑くなってから被害が続いていて、専門家は、クマによる被害が多発した２０２３年と似た傾向が出ていると警鐘を鳴らします。 クマの被害調査なども行う秋田県自然保護課の近藤麻実さんは、これからの時期、特にクマへの注