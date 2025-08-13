ロンドン午前はドル売り一色、ドル円１４７.１８レベルまで下落＝ロンドン為替 ロンドン午前の取引は、各主要通貨に対してドルが売られている。ドル円は147.18レベルに安値を更新。ユーロドルは1.1730レベル、ポンドドルは1.3579レベル、豪ドル/ドルは0.6563レベルなどに本日の高値を更新している。値動きは東京午後以降、ほぼ一方通行となっている。ドル指数は７月２８日以来のドル安水準となっている。 米１０年