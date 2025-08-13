香港でわいせつな行為をした罪に問われていた日本のダンス＆ボーカルグループ「ONEN釻ONLY（ワンエンオンリー）」の元メンバー・上村謙信被告に13日、有罪判決が言い渡されました。上村被告は2025年3月、香港でファンと交流するイベントの後に行われた打ち上げで通訳の女性に対してわいせつな行為をした罪に問われ、上村被告はこれまでの裁判で否認しています。香港メディアによりますと、香港の裁判所は13日の判決で、「