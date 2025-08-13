札幌市にある「スタンピーズカフェ＆ダイニングバー」で13日、第68回オールスター競輪in函館競輪場特別企画「LEGENDNIGHT」が行われた。ゲストとしてJRA騎手の武豊（56）と元競輪選手で12、16年KEIRINグランプリ覇者の村上義弘氏（51）が登場。軽快なトークで、抽選で集まった60人のファンを盛り上げた。先週土曜にJRA通算4600勝を達成した武豊は「ファンの応援は励みになる。4600勝を達成した時も朝からパドックで声をか