“てらちん”ことベーシスト寺沢功一（62）が13日、X（旧ツイッター）を更新。訃報が伝えられた山田信夫さんをしのんだ。「あなたは唯一無二の素晴らしいシンガーでした」と切り出すと、「一緒にバンドができたこと、一緒に仕事ができたこと、あなたと関わった全てのことを幸せに、そして光栄に思います」とつづった。最後は「安らかにお眠りください。ありがとうございました」とし、OSAMU METAL 80'sのステージ写真を投稿した。