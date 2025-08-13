フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が13日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。学歴詐称疑惑の渦中にある静岡県伊東市の田久保真紀市長について「すごく悲しくなりますよね」と述べた。MC石井亮次から「伊東市にとって誰も幸せにならない話題を延々とやってる気がして」と語り掛けられると、古舘は「やっぱりね、すごく悲しくなりますね」と話し「もう、スッとうそを認めて降りてもらいたい。本当にむなしいよ」