自民党高岡市連合支部はきょう開いた会合で、山本徹支部長の辞職を承認しました。6月の高岡市長選挙で、支部が推薦した現職候補が敗れた責任をとるものです。自民党高岡市連合支部はきょう、高岡商工ビルで役員会と全体役員会を開きました。役員会はすべて非公開、全体役員会は冒頭を除き非公開でした。終了後取材に応じた市連役員らによりますと、全体役員会では、6月の市長選で自民党高岡市連が推薦した現職が敗れた責任をとると