元タレント田代まさし氏（68）が13日、インスタグラムを更新。息子の竜也に子供が生まれたと明かした。「2025年8月11日息子竜也に子供が産まれて僕はおじいちゃんにしてもらえました！僕にとって忘れられない日になりました！神様が贈り物をくれました！」とつづり、新生児を抱く写真、竜也氏とみられる人物とガッツリ抱き合う写真をアップした。「世界中にありがとうを言いたいです！！人生最良の日になりました！！