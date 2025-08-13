ベッカム家のメンバーとの不仲が報じられる長男ブルックリン・ベッカムと妻ニコラ・ペルツ。先日、結婚の誓いを新たにしたが、ベッカム家からの参加者はなく、ペルツ家メンバーが総出で祝ったようだ。【写真】結婚の誓いをするブルックリン＆二コラニコラが現地時間8月11日にインスタグラムを更新し、ブルックリンと挙げた2度目の挙式の様子を公開。「私たちにとって、とっても大切な一日になりました」とキャプションを付け、