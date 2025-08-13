女優新川優愛（31）が13日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に生出演。大の西武ファンで知られる新川は、ファームを応援していることを明かした。新川が「子どもが生まれる前はナイター行ったりとか、その日に決めて行ったりとかあったんですけど最近はなかなか。なので2軍とか行ってます。昼間に」と、ファームの試合を観戦するに至った経緯を明かした。さらに「1軍の華やかな感じも良いんですけど