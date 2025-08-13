女優の芳本美代子（56）が13日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演し、大阪芸術大短大部で教授を務めていることについて語った。きっかけは同校の教授の俳優・加納竜からの紹介だったそうで「縁あって大阪芸術大短期大学の教授をやらせていただいてるんですけど。（教授に就任したのは）3年前で、お話いただいた時は、勉強がてらサブについて勉強させていただこうって思ってたのと。ちょうど