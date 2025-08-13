JRAが馬券を発売するジャックルマロワ賞（仏G1、17日、ドーヴィル芝直線1600メートル）の登録取消（取消料1200ユーロ＝約20万円）が13日、締め切られ、10頭が登録を継続した。日本調教馬はアスコリピチェーノ、ゴートゥファーストの2頭で、ザビアリ、ロザリオン、ダンシングジェミナイ、ノータブルスピーチ、キングゴールド、ディエゴヴェラスケス、リダリ、ザライオンインウィンターを合わせた10頭となっている。42頭が登録