お盆休みを迎え県内も帰省客などでにぎわっています。一面が黄色いじゅうたんのような津南町のひまわり畑では多くの家族連れが夏のひと時を満喫していました。12日までの雨を吹き飛ばすかのように咲き誇る大輪のひまわり。津南町にある「津南ひまわり広場」です。8月の大雨で花が倒れる被害があり一時、休園していましたが、11日に再開しました。現在は約13万本が見ごろ。背丈より高いひまわりに囲まれながら進む「ひまわり迷路」