カンデオ・ホスピタリティ・マネジメントは、昨年7月に開業した「カンデオホテルズ大阪ザ・タワー」内の、アニバーサリー利用で人気を誇る直営レストラン「THE C's SKY DINING（ザ・シーズ スカイダイニング）」において、秋の食材を使った季節限定ビュッフェ「The C's Sky Dining Autumn Buffet（ザ・シーズ スカイダイニング オータムビュッフェ）」を、9月2日〜11月30日のランチ・ディナータイムで提供開始する。なお、予約は8