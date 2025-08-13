左から：「超大盛りスーパーカップ 横浜家系豚骨醤油ラーメン」「同 濃厚豚醤油ラーメン」エースコックは、9月8日から、「超大盛りスーパーカップ 横浜家系豚骨醤油ラーメン／濃厚豚醤油ラーメン」を発売する。同商品のポイントは、量も旨さも“超”スーパー。130gの超大盛りめんをこだわりの濃厚スープで味わう食べごたえ抜群のスーパーカップを開発した。キレのある醤油の旨みと鶏油の風味が広がる「横浜家系豚骨醤油ラーメン」