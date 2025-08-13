元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が１３日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演し、市長時代に推し進めた民泊推進策の問題点を指摘され謝罪した。２０１５年当時、大阪市長だった橋下氏は、特区民泊の活用を推し進めた。その結果、大阪には全国の特区民泊のうち約９５％が集中している。民泊を巡る「ごみ、騒音、治安」などの近隣住民から大阪市への苦情は年々増えており、２１年に８８件だったものが２４年には３９