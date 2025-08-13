サッカーの元日本代表で、１０日に８１歳で亡くなった釜本邦茂さんの告別式が１３日、大阪府内の斎場で営まれた。日本サッカー協会の田嶋幸三名誉会長ら約１７０人が参列し、日本史上最高と称されたストライカーとの最後の別れを惜しんだ。式では、１９６８年メキシコ五輪で得点王（７ゴール）となった釜本さんとともに日本の銅メダル獲得に貢献した横山謙三さん、親交が深かった俳優の松平健さんらが弔辞を読んだ。松平さんは