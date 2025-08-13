◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１３日・東京ドーム）田中将大投手が今季２勝目、日米通算１９９勝目を目指して今季５度目の先発マウンドに上がった巨人。初回、中日の先発・柳裕也投手から丸佳浩外野手が先頭で右翼スタンドに入る３号ソロ本塁打を放った。さらに打線がつながり２点を追加、いきなり３点の援護点をプレゼントした。先制アーチの丸は「久々にナカジさんに会ってパワーをもらえたので打てました。ナカジさ