13日午後0時半ごろ、佐賀県有田町の陶山神社の敷地内にあるJR佐世保線の踏切で、台湾から観光で訪れた女性が普通列車にはねられ、搬送先の病院で死亡した。JR九州などによると、現場は神社に向かう階段を上ったところにあり、警報機はあるが遮断機がない「第3種踏切」だった。県警や運輸安全委員会が事故の詳しい状況を調べる。県警によると、女性は呉秀蘭さん（55）。踏切内でスマートフォンを使って動画の撮影をしていたとみ