日本ゴルフ協会（ＪＧＡ）は１３日、日本シニアオープン（９月１８〜２１日、神奈川・相模原ＧＣ東Ｃ）に、開催クラブ会員で前巨人軍監督の原辰徳氏（６７）が特別承認選手として出場すると発表した。原氏は現役時代から親しんでいるゴルフでトップアマチュアとして高い実力を示し、２００４年には相模原ＧＣのクラブチャンピオンを獲得。シニアツアーは４試合出場経験があるが、ナショナルオープンは初出場となる。スポーツ報