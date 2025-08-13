13日は盆の入りです。広島市内の寺には多くの人が墓参りに訪れました。色鮮やかな盆灯籠が並ぶ、広島市中区の圓龍寺。盆灯籠は県西部特有の習慣です。朝はやくから家族連れが訪れ先祖へ感謝を伝えていました。■初盆を迎えた人「ちょうど昨日、おととい雨だったものですからきょうお参りに来ました」圓龍寺では13日・14日に参る人が多くなりそうということです。一方、原爆資料館には約1時間待ちの行列ができていました。■京都か