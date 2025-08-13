「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」通称「カワラボ」とは２０２２年に発足したアイドル文化を世界に発信するプロジェクト！ 【写真を見る】【 カワラボ 】ライブの裏側ふるっぱー・鎮西寿々歌さんが「密着」リポート【アッコにおまかせ！】２０２２年デビューのＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲを長女。２０２３年デビューのＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥが次女。去年３月デビューのＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹが三女。そして去年８月デビューのＣ