日産の“フェアレディZ”こと「ダットサン240Z」が米国でデビューし、スポーツカー市場を席巻したのは1969年のこと。時を同じくして、セイコーは垂直クラッチとコラムホイールを搭載した世界初の自動巻クロノグラフ「1969 スピードタイマー」を発表しました。1971年には、セイコーがスポンサーを務め、“SEIKO”ロゴを掲げたダットサン240Zが、世界でもっとも過酷といわれる東アフリカ・サファリラリーで優勝を飾ります。こうした