広島市の新型コロナウイルスの新規感染者数は横ばいとなりました。一方、全国では増加傾向が続いていて市は注意を呼び掛けています。広島市の8月4日～10日の1週間の1医療機関あたりの新規感染者数は3.09人でした。その前の週までは6週連続で増加傾向にありましたが、8月4日～10日の週についてはほぼ横ばいとなりました。一方で、全国では増加が続いています。広島市感染症情報センターは「引き続き注意が必要」