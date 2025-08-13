ドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日系）の公式SNSにて、深澤辰哉（Snow Man）のアクションシーンのメイキング映像が公開された。 【動画】深澤辰哉のアクションシーンのリハ＆本番／【画像】ラウール＆岩本照からの差し入れを前に笑顔を見せる深澤辰哉 同作は心やさしきマヌケな誘拐犯・政宗（斎藤工）と記憶喪失の天才少女・凛（永尾柚乃）が次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げる