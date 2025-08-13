■「我が息子」「子どもたちの成長に大きな希望が見えました」（健一） 【写真】岡本健一が岡本圭人＆中島裕翔から熱烈キスを受ける仲良しショット 岡本健一が息子・岡本圭人とHey! Say! JUMP中島裕翔とのスリーショットを公開した。 顔を寄せ合い思いっきり笑顔を見せる姿や、圭人と中島から熱烈キスを受ける健一の姿など楽しそうな3人の姿が収められている。 投稿には 「我が息子これからの演劇これからの芸能こ