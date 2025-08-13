○ＣＳＳ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.92％にあたる10万株(金額で9400万円)を上限に、8月14日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ネクソン [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.4％にあたる1100万株(金額で250億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月14日から10月31日まで。 ○ｊｉｇ．ｊｐ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.40％