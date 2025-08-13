広島市の高齢男性が警察官などをかたる人物から電話を受け、1億円を超える暗号資産をだまし取られたことがわかりました。被害に遭ったのは、広島市に住む70代の男性です。2025年6月、警察官や検察官を名乗る人物から電話があり、「あなたの持っているお金が詐欺に関連するものと疑われている」「資金洗浄のため警察でお金を預かる」などと言われました。男性は「お金を預けないと盗まれてしまう」と思い、指示通りに暗号資産の取引