今回の記録的な大雨について熊本県・木村敬知事は、復旧にかかる費用を国が支援する「激甚災害」の指定を国に求める考えを強調しました。 ■木村敬知事「必ず激甚災害は取れるようにがんばっていきたいと思っています」激甚災害に指定されると河川や道路、農地のほか、学校や公共施設などの復旧工事にかかる費用について、国からの補助率が引き上げられます。一方、木村知事は、お盆休みに入り大量の災害ゴミが出ることが想定さ