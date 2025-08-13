海の安全を守る、海上保安庁の潜水士「海猿」。東海地方の海を管轄する第四管区海上保安本部に所属し、厳しい訓練を乗り越える2人の新人に密着しました。 三重県鳥羽市の港に集結した7人の「海猿」。巡視船「いすず」の潜水士です。 東海地方を管轄する第四管区海上保安本部に所属し、伊勢湾や三河湾などの海の安全を守っています。 海上で発生した事故で、人命救助や行方不明者の捜索を行う、海難救助のエキスパ