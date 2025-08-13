コンバースジャパン（東京都渋谷区）が、ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」とコラボしたスペシャルコレクションを8月22日から順次、発売します。大人用2種、キッズモデル2種、ベビーモデル3種がラインアップされています。大人用は、「オールスター」ハイカットモデルの「ALL STAR HI／TABEKKO DOUBUTSU」とローカットの「ALL STAR BS SLIP OX／TABEKKO DOUBUTSU」（ともに9900円、以下、税込み）。ハイ