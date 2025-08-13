大人気グループ・SixTONESのメンバーで、今月上演を迎える舞台『ぼくらの七日間戦争』で主演を務める田中樹さんがRayに登場！今回は、田中さんに「仕事終わりの自宅での過ごし方」をインタビューしてみました。なにもしないのが有意義な過ごし方！？その理由もぜひチェックしてみて♡樹が過ごす夏の夜見られないからこそ知りたい樹さんのプライベートな様子。仕事終わりの自宅での過ごし方を、特別に語ってもらいました。Topi