今永が現状を維持できれば契約延長は間違いないだろう(C)Getty Imagesメジャー2年目のシーズンを送っているカブスの今永昇太は今季、左太腿を痛め戦列を離れる時期もあったものの、復帰後はしっかりと先発ローテーションの一角を担っている。ポストシーズン争いがいよいよ佳境を迎えようとしていく今後の戦いでは、より緊張感の高まる試合での起用も予想される。【動画】敵打者が呆然…今永昇太の「真っすぐ」奪三振をチェック