道路事業に必要な用地買収をめぐり、福岡県が、当初算定した適正価格をおよそ5倍に増額して土地を取得していたことが13日、明らかになりました。県が買収したのは、福岡県赤村にある2500平方メートル余りの山林です。行橋市と添田町を結ぶ「行橋添田線」およそ33キロの県道バイパスを整備する際に、事業用地として買収しました。県によりますと、去年10月から12月の地権者との協議に際し、福岡市の用地補償会社が算定した土