糖尿病は血糖値が慢性的に高い状態が続く病気ですが、その影響は全身に及びます。中でも「目」は非常にデリケートな臓器で、糖尿病による障害が進行すると視力を失う危険があります。特に「目がかすむ」という症状は、糖尿病の合併症である糖尿病網膜症や黄斑浮腫などのサインかもしれません。この記事では、糖尿病と目の関係、放置のリスク、予防・早期発見のための検査について解説します。【関連記事】筋肉不足で糖尿病リスク