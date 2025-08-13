「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（１３日、神宮球場）ヤクルトの長岡が四回の守備から途中交代した。三回の守備時、林の三塁後方への打球に対して、遊撃・長岡と左翼・内山が懸命に追いかけた。だが、どちらも捕球することができずに交錯する形となって球場はどよめいた（記録は三塁打）。長岡は直後の打席で三ゴロに倒れていたが、その後は交代に。代わって伊藤が遊撃の守備に就いた。長岡は右膝後十字じん帯損傷から、今月１日