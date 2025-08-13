和歌山県田辺市では、お盆の帰省にあわせて二十歳を祝う集いが開かれました。涼しげな浴衣姿などでカメラに笑顔を向ける若者たち。和歌山県田辺市の本宮町では、毎年、お盆の帰省時期にあわせて「ニ十歳を祝う会」を開いています。市主催の式典は１月に開催されますが、就職や進学で参加が難しい人もいることなどから、夏にも開かれるようになりました。式典には１５人が参加、中学時代の恩師らからのビデオレターが会場で流